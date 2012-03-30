《欧洲金融分析》西班牙银行业可能需要公共部门进一步注资

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
* 政府称,银行业版图将在6月前重新洗牌
* 欧洲央行低利资金可能仅有暂时效果
* 分析师认为需进一步进行银行业改革
* 欧盟强调应加速进行改革
* Bankia仍是当局的主要挑战
记者 Sonya Dowsett/Julien Toyer 编译 王冠中
路透马德里3月29日电---随着经济陷入衰退,已受地产崩盘所苦的西班牙银行业现正面临新一波贷款违约,而政府可能需要寻找新的资金来源,或者请求欧洲协助填补资金缺口.
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)已排除向欧洲寻求援助,这类援助通常会附带严苛的条件,而在糟糕的财政状况和节节高升的借贷成本下,由国家挹注更多资金也吃不消.
但在对于西班牙银行业出现新的忧虑后,上述两个构想也再次浮现.
贷款违约情况达到了18年来高点,使得焦点从地产业曝险转移至银行业总计达1.8兆(万亿)欧元(2.39兆美元)的贷款业务上.
欧洲央行第二轮注资对银行业的效益正在消退,另外也没有买方愿意出来接手西班牙的国内银行Bankia(BKIA.MC).
这些问题都凸显出政府两个月前提出的银行业改革存在缺陷.该改革旨在不动用国家资金的情况下,透过合并和削减成本来清理地产相关损失.
许多分析师称,银行业还需要更多的资金.
"西班牙银行业整体而言可能需要国家提供更多资金援助,"信用评级机构惠誉在报告中称.
**超越地产问题**
西班牙日渐恶化的经济前景,也会进一步损及银行业的贷款业务,可能会让政府不得不另觅救援.
至目前为止,分析师一直都把焦点放在1,760亿欧元的银行业问题地产资产上,这相当于西班牙国内生产总值(GDP)的18%左右.
"大家现在会问:那其他的贷款业务呢?"加拿大皇家银行的分析师Patrick Lee说.
随着西班牙银行业第二波整并即将上路,政府坚定表示情况都在其掌控中.
"银行业有75%体质强健,8%已经国有化,剩余须处理的并不多,"一政府消息人士称."地产曝险这项主要的风险已排除,所有期限都有达到."
银行须在3月前提出增资计画,而整府希望在6月底前将银行数量缩减至10间左右.
西班牙没有采行爱尔兰和日本不甚成功的坏帐银行模式,让欧洲人士松了一口气.他们乐见西班牙大型银行能遵循巴塞尔三号协议的资本要求.
但布鲁塞尔直接监督银行改革的欧洲高层官员强调,应加速执行各项措施,以避免进一步打击经济.
"迫切需要摆脱银行业只全心顾着求生存而荒废了放款的情况,"该消息人士称."我们希望避免银行业裹足不前的局面."(完)
--译文审校 田建华
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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