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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 17:15 BJT

〔瑞士经济〕KOF指标连续第二个月改善,经济前景更加乐观(更新版)

(新增更多细节)

路透苏黎世3月30日电---周五公布的瑞士KOF领先指标连续第二个月改善,支持了有关该国经济正摆脱强势瑞郎的最糟糕影响,并避免大幅下滑的观点.

瑞士智库KOF公布,瑞士3月KOF领先指标上升19个点,至0.08,上月上修为负0.11.路透调查预估为0.04.该指标用于预测瑞士经济未来约六个月内的表现.

"这是四个月来的最佳表现,并且显现出瑞士经济的潜在韧性,尽管瑞郎持续上涨,"Informa Global Markets分析师Tony Nyman称.

今年开始时,KOF指标暗示经济增长将停滞.但近期公布的一系列数据显示,瑞士经济不太可能陷入衰退,而且物价压力似乎正在缓解.

分析师称,这些数据暗示经济增长启动的时间可能早于预期,但警告道,经济出现的任何改善都可能是小幅的.

"最新的KOF数据证实了瑞士经济趋势的周期性变化.但是,上行趋势没有此前几次复苏那么强劲,"Bantleon的分析师Daniel Hartmann称.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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