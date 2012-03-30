〔路透基点〕长江实业财务公司签署首笔日圆贷款,开拓新融资渠道

路透3月30日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,长江实业财务有限公司今天签署了首笔武士贷款,共170亿日圆.在许多同长江实业有业务往来的银行面临港元和美元流动性紧张之际,公司寻找到了一条新的融资渠道.

除了这首笔日圆贷款外,长江实业还于2月份首次筹措了一笔海外英镑贷款,为价值2.77568亿英镑的三年期贷款,由瑞穗实业银行牵头,彰化商业银行亦参与其中.

这笔新的日圆贷款则独自由三井住友银行发起和承办,主要面向日本银行业者.千叶银行(Chiba Bank)、日本政策投资银行(Development Bank of Japan)和八十二银行(Hachijuni Bank)都参与承贷.消息人士称,这应是上述三家日本银行自1997年亚洲金融危机后首次向香港知名企业提供信贷.

长江实业财务最初寻求的是150亿日圆贷款,但吸引到超额认购,此后增加至170亿日圆.

母公司长江实业集团为日圆和英镑贷款提供担保.

**预计将出现更多日圆贷款**

消息人士称,预计将有更多香港知名公司寻求日圆贷款,"一些企业已经在进行日圆贷款方面的磋商."

一家美系银行的高级贷款经办人称,日本国内银行业者对于向非日本地区提供信贷表露出愈来愈大的兴趣."而且贷款方也认为日系银行的贷款有吸引力,因为日圆贷款的互换利率要比美元贷款优惠得多."此外,"日圆的流动性也相当充裕".

该银行家还表示,美国和其它亚洲贷款者也在寻求通过日圆市场融资.

路透基点曾在3月初报导过,预计有越来越多的欧洲和亚洲公司将在今年发行日圆计价的武士债券,因日本贷款市场成为了在美元和欧元借贷之外的另一条颇具吸引力的融资渠道.

针对海外公司的日圆贷款市场曾在2007年和2008年异常活跃,分别达到2万亿(兆)日圆(180亿美元)和1.2万亿日圆(117亿美元)的规模,因美国公司在当时积极利用日圆和美元间的互换利差.在2009年以后,面向海外公司的日圆贷款市场就趋于沉寂.(完)