〔标题新闻〕挪威1月和2月不计汽车的零售销售分别较前月上涨1.1%和1.0%--统计局

更新版 1-中国汇市：人民币收跌逾百点，美元强势两地价差一度大幅收窄

* 人民币收跌逾百点，大行出手结汇 * 特朗普国会讲话后美元保持强势 * “两会”临近汇价料以稳定为主 * 美联储3月升息几率近七成 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员 称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临 近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。 他们并表示，美指强势打压离岸人民币(CNH=D3)，两地价差一度缩窄至30点左右；随后离岸疑似受到干预 ，两地点差再度走阔。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。 “明明知道马上要开会了，大行肯定会砸（美元），没必要跟他对着干。”一中资行交易员表示。 亦有中资行交易员表示，两会临近汇市还是稳定为主，如果这个时候汇价创新高或者创新低吸引话题不合 适，把话题还是会让给“改革”方面。 全球汇市方面，美元周三小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话引发对于本