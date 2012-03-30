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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 16:53 BJT

〔新兴汇市〕多数新兴亚币上涨,但本月仍录得跌幅

路透新加坡3月30日电---大多数亚洲新兴货币周五上扬,受益于短线操作者以及出口商的买需,但3月仍或录得月度跌幅,因市场忧虑全球经济放缓及油价高企.

尽管近几周大多数亚洲货币走低,但兑美元第一季有望录得升幅,印度卢比的升幅接近4%,紧随其后的是马币和坡元,升幅双双超过3%.

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