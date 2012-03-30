更正:〔路透专访〕英国央行金融政策委员会不应以刺激信贷增长为目标--委员(更新版)

(更正:因译文有误,内文第五段改为"FPC上周要求获得授权",非"FPC上周呼吁各监管方")

(新增细节)

路透伦敦3月30日电---英国央行金融政策委员会(FPC)委员克拉克(Alastair Clark)周五在采访中称,央行新成立的FPC或需要采取不受欢迎的行动来遏制英国未来的信贷泡沫,并抵御外界有关直接刺激信贷的呼吁.

根据即将通过议会的议案,FPC将从明年起成为英国后危机金融监管体系的最高权力机构,对系统范围内的风险进行宏观审慎监管.

克拉克称,FPC要想赢得支持和信誉,需经过一场艰苦的奋斗.

"这将是艰苦的工作.我认为明确设立目标更为重要,"他对路透说.

FPC上周要求获得授权,为英国银行业者设定最大杠杆比率,为风险较高的信贷设立额外资本要求,并要求他们多元化资本缓冲以缓解信贷周期的冲击.

在克拉克看来,保障金融稳定就意味着确认及解决未来可能引发危机的金融体系问题,并确保银行对下一场危机有所准备.

他说,不同于货币政策委员会(MPC),设立一个对称目标的想法并不能轻易转化成宏观审慎的政策.

"得有某个过程,确保你不会在约束性的方向上用力过度.但若你有意朝相反方向倾斜的话,则又是个更难的命题了…."克拉克称.

他并表示,有关在这次或未来金融危机后信贷增长恐将缓慢的担忧,透过政府或货币政策可以获得更好的解决.

克拉克说,过度谨慎是之前的金融监管未能阻住危机的一大原因.

"人们希望得到高度的确定性,可等情况真正很确定了,时机也就已经太迟,"他称,"我们必需采取更早且更果断的行动,来改变这种状况,尽管某些情况下可能不具备这种必要性."

"必需要有一股政治意志,愿意接受必须采取一些不受欢迎、甚至可能证明并非必要、但当时是最佳判断的措施."(完)