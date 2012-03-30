〔中国贸易〕适当扩大消费品等进口规模,调降部分商品进口关税(更新版)

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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* 更加重视进口,适当扩大进口规模
* 调降生活用品及能源原材料等进口关税
* 鼓励金融机构提供信贷及保险等服务支持进口
路透北京3月30日电---中国国务院常务会议日前称,中国需在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模,包括积极扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口;适度扩大消费品进口.
"更加重视进口,适当扩大进口规模,对于统筹利用国内外两个市场、两种资源,缓解资源环境瓶颈压力,加快科技进步和创新,改善居民消费水平,减少贸易摩擦,都具有重要的战略意义."会议称.
中国政府网周五援引总理温家宝在会议上并表示,要稳定和引导大宗商品进口;调整部分商品进口关税.以暂定税率的方式,降低部分能源原材料进口关税,降低部分与人民群众生活密切相关生活用品的进口关税等.
同时,继续落实对自最不发达国家部分商品进口零关税待遇,加快降税进程,进一步扩大零关税商品范围.
在金融支持方面,会议鼓励商业银行开展进口信贷业务,支持先进技术设备、关键零部件和能源原材料的进口;拓宽进口企业融资渠道;鼓励商业保险公司推出有利于扩大进口的保险产品和服务;加强和改善跨境贸易人民币结算工作.
此前海关数据并显示,中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,达39.6%的13个月高位;当月因此录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.[ID:nSB1425010]
中国商务部部长陈德铭此前表示,未来几年,中国将成为全球第一大进口国及国际上最大的市场;新兴国家应把扩大内需尤其是消费需求作为内部均衡增长的基本立足点.[ID:nSB1439474](完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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