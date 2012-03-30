研究发现久坐的人寿命易变短

(本文由路透中文网编译)

路透3月30日电---澳大利亚一项研究显示，长期坐着的人可能比一天只坐几个小时的人寿命短。

研究人员发现，即使考虑到人们的运动量、体重和其他健康指标，久坐和寿命缩短仍有联系。研究结果刊登在《内科学文献》上。

他们认为，这意味着花些时间在散步或是做家务等轻度运动上可能有重要的长期益处。

“当我们告诉人们他们应该进行多少体育运动时，同时应该告诉他们每天需要减少坐着的时间，”该研究首席作者、悉尼大学的Hidde van der Ploeg说道。

根据对超过20万45岁及以上的人所进行的调查，van der Ploeg和她的同事们发现，每天坐着至少11个小时的人死亡率较坐着时间少于4个小时的人高40%。

他们根据澳洲死亡记录对研究对象进行了平均近三年的跟踪，期间有5,400人死亡。

van der Ploeg指出，这并不能证明坐着会导致人寿命变短，也可能有其他因素的影响。（完）