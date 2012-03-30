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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 17:30 BJT

〔标题新闻〕意大利3月HICP初值较前月升2.5%,较上年同期升3.8%,按年升幅创去年10月来最大

注:消费者物价调和指数(HICP)

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