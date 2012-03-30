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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 17:52 BJT

〔企业并购〕美光将加入对尔必达记忆体的收购争夺--消息人士

路透东京3月30日电---消息人士称,美国美光(Micron Technology)(MU.O)计划对日本尔必达记忆体(Elpida Memory)提出收购要约,从而加入到韩国SK hynix (000660.KS)和东芝(6502.T)对这家日本破产记忆体芯片制造商的收购争夺战中.

该消息人士称,高盛公司(GS.N)将作为美光的财务顾问.(完)

--编译 丁琦;审校 王冠中

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