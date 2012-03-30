《独家新闻》伊朗协助叙利亚运送石油销往中国--消息人士

韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
路透伦敦3月30日电---伊朗正在帮助盟友叙利亚违抗西方国家制裁措施,提供一艘船舶将叙利亚石油运往一中国国有企业,此举可能给予叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)约8,000万美元的财务援助.
伊朗自己也是西方国家制裁对象,是叙利亚最亲密的盟友之一,此前承诺将竭尽所能支持阿萨德.
中国也曾协助保护阿萨德免受外国干预,联合国两次企图对叙利亚通过决议,都遭中国否决,西方国家对叙利亚、该国石油业和国有石油公司Sytrol进行制裁,而中国不受此制裁约束.
"叙利亚之前计划直接向中国买家出售这批石油,但他们找不到运油的船只,"一位业内消息人士表示,他表示自己被请求帮助Sytrol执行交易,但他没有参与其中.
该消息人士透露,中国买家是珠海振戎公司,这家国有企业1月曾遭受美国制裁.
珠海振戎公司的发言人称:"我从未听说过此事."并拒绝进一步置评.
美国国务院1月表示,珠海振戎公司是向伊朗提供精炼油品的最大供应商.
自从去年9月,叙利亚因欧盟和美国的制裁而中断石油出口以来,就一直无法向欧洲出售原油.
按照每桶约100美元的折让油价计算,这艘原油船货的总价值约8,400万美元,可以为阿萨德提供急需的资金.上周欧盟对叙利亚实施另一轮的制裁,旨在进一步孤立该国受困的经济.
叙利亚的Sytrol将电话转至该国石油部.路透反复致电叙利亚石油部,但无人应答.当前无法联系到伊朗当局发表评论.Sytrol去年就已列于欧盟和美国的制裁名单中.
该消息人士补充称,Sytrol曾寻求委内瑞拉的联系人帮助寻找可以运油的船只.最终伊朗当局解决了该问题,派出M.T. Tour油轮承运这批船货.
这艘悬挂马耳他国旗的油轮隶属于船运公司ISIM Tour Limited,而后者已被美国财政部确认为伊朗为躲避制裁而建立的幌子公司.
据行业消息和运输跟踪数据,M.T. Tour油轮周末抵达叙利亚塔尔图斯(Tartus)港口,装载12万吨轻质原油.
卫星追踪情况显示,该油轮最近一次被发现是在埃及塞得港(Port Said)附近.其最终目的地不而得知,但行业消息人士称可能是驶往中国或新加坡.
上述消息人士称,"有人让我提供一个运往中国南部或新加坡的可选方案."(完)
--编译 田建华/白云;审校 蔡美珍/丁琦
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