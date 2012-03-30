《中国企业债发行日程表》--3月30日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增乌海城建投资集团) (欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *乌海城建 16 7 8.20% AA 3/31-4/9 华林证券 投资集团 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 湖州南浔区 10 7 8.15% AA- 3/31-4/9 华林证券 国有资产投资公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 巴彦淖尔市 10 10 8.54% AA- 3/31-4/9 中航证券 河套水务集团 (第3-6年,每年分别偿还债券本金的10%;第7年起,每年分别偿还15%) ===================================================================================== 泰兴中兴国有 12 6 8.29% AA- 3/27-3/31 信达证券 资产经营投资公司 (从第3年起每年分别偿还3亿元债券本金) ===================================================================================== 广西铁路 10 10 前七年6.98% AA+ 3/29-3/31 国开证券 投资集团 (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 宿迁经济开发 9 7 7.50% AA 3/26-4/3 南京证券 总公司 (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%) ===================================================================================== 唐山冀东 5 6 前三年8.85% AA- 3/28-4/5 海通证券 物贸集团 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 杭州余杭 12 7 7.55% AA 3/29-4/5 中投证券 城建集团 (中国投资担保公司提供担保;从第3年末起,每年偿付发行总额的20%) ===================================================================================== 大连融强 12 7 8.60% AA- 3/30-4/6 安信证券 投资有限公司 (从第4年起每年分别偿还债券本金的10%、20%、30%和40%) ===================================================================================== 云南白药 11 7 前五年5.60% AA+ 3/30-4/6 国信证券 控股有限公司 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)