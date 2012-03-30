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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 18:07 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货涨1美元至每桶123.39美元

路透伦敦3月30日电---布兰特原油期货LCOc1涨1美元至每桶123.39美元.(完)

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