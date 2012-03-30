版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 18:13 BJT

〔欧洲金融〕欧元区财长同意将防火墙规模提高至8,000亿欧元--奥地利财长

路透哥本哈根3月30日电---奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)周五表示,欧元区财长已经同意将区内防火墙总规模提高至约8,000亿欧元.

费克特对记者表示,其中包括通过欧洲稳定机制(ESM)注入的5,000亿欧元新资金,欧洲金融稳定机构(EFSF)下已承诺的2,000亿美元,530亿欧元双边贷款和欧元区首次应对危机所筹援助基金中余下的490亿欧元.

另一欧元区高层消息人士也表示,协议已经达成,并给出同样的数据.(完)

--编译 白云;审校 高琦

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐