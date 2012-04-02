(重温稿)〔台湾货币市场〕短率由高转软,央行调节存单令游资转多

* 拆款利率上午高,下午趋低

* 央行减少存单发行

* 短票利率持平高位

记者 高洁如

路透台北3月30日电---台湾银行间短期利率周五由高位转趋疲软.季底最后一日,市场的资金需求升高,上午资金短缺.但午间央行公布存单金额后,由于发行偏少,致使午后资金转多,短率趋低.

交易员指出,午间央行存单发行金额一公布,不少银行马上安排多余资金的去路.等到下午开盘后,再安排丢钱为时已晚,因需求明显转低.在此情况下,季底的资金情势急转直下,由缺转多.

"早上还蛮缺的啊,只不过下午就多很多了,"一位大型公营银行交易员表示.

另一民营银行的交易员表示,可能是央行为维持市场的资金宽裕,因此今日核准存单的比例竟不到到期的一半,部分资金马上在午间被消化殆尽.

展望下周,他们表示,由于周一存单到期的金额相当多,因此本提存期资金的调平不是问题,估计下周短率应会走软.

一周(2-7天)拆款利率高位仍然持稳在0.85%.今日区间在0.395-0.85%,上日在0.42-0.85%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.416%,上日在0.413%;区间在0.302-0.75%,与上日相同.

**短票利率居高不下**

短票方面,票券商指出,尽管资金并不好调,但也还能在存单发行金额公布之后马上调平资金,并没有太过紧张.预期下周一央行存单大额到期之下,短率趋软.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.87-0.88%,同于上日.

央行今日共发行863亿台币存单,相较存单到期金额1,914.5亿,存单发行余额减少1,051.5亿.[TW/MMTCN]

下周存单到期金额总计为1兆(万亿)5,671.10亿台币,本提存期至周二结束,周三因清明节休市一日,周四开始是新提存期的首日.

下周存单到期金额分别为周一7,550.6亿、周二73亿、周四4,342亿以及周五3,705.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为227亿台币;至周日累计超额准备为441亿台币,加计前期1%的超额准备为1,302亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率也持于区间,今日为月底最后一个交易日,盘初见投信基金为应付季底资金需求而陆续赎回,但尾盘又有余钱陆续回流,寿险资金供应也不虞匮乏,稍稍纾缓紧缩市况.

资金调度人士指出,由于近两日市场资金紧俏,公债附买回的低档成交利率略向高档靠拢,不过主要成交区间却没有太大变化,各家金融机构资金多缺不一.

他们并表示,下周虽为提存期底,惟到期存单量大,光最后两日即多达7,623.6亿台币,料能有效舒缓银行端的资金压力,加之月初投信资金陆续回流,预估整体资金水位将逐渐回稳.另外,下周市场无特殊紧缩因子,料市场供需持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)