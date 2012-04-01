〔中国数据〕汇丰3月制造业PMI受出口订单拖累回落,政策望续放松(更新版)

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* 汇丰3月中国制造业PMI创三年来第二大降幅

* 受海内外新订单减少及厂商相应减产拖累

* 就业创三年来最大降幅,投入成本进一步上扬

* 经济增长动能续下滑,政策料进一步放松

路透北京4月1日电---汇丰3月中国制造业PMI终值重现回落,并创下去年11月以来最大收缩率,主要是受新业务总量进一步下降拖累.在经济下滑态势得以确认的情况下,货币政策放松预期料将再度升温.

汇丰(HSBC)周日发布新闻稿称,中国3月制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三年来第二大降幅,终止此前连续三个月升势,降至48.3,但略优于初值48.1.[ID:nSB1464828]

"制造业PMI的终值显示受新出口订单持续疲软的影响,经济增长延续了放缓的趋势.鉴于通胀压力仍将继续缓解,出口增速放缓将促使决策层出台更多的宽松政策."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

他并预计,今年上半年,央行至少将下调存款准备金率100个基点,并且加大减税和财政支出力度.随着这些宽松措施落实到位,经济增长则有望在二季度企稳回升,并在下半年温和复苏.

报告统计显示,新业务总量进一步下降.国内外市场需求普遍低迷,新出口业务量环比温和下降.无论新订单总量还是新出口订单,两者的降幅皆属于2008-2009年金融危机以来最显着之列.

同时,积压工作在3月仍有增无减(虽然增幅轻微).鉴于需求疲弱,厂商主动压缩产能,用工相应下降,3月制造业职位数量虽然只是小幅下降,但已创下3年来最大降幅.

另外,汇丰并称,今年整个第一季度的制造业PMI指数平均值为2009年第一季以来之最低.

稍早公布的中国3月官方制造业PMI则再次与汇丰PMI错位,连续第四个月回升,并触及11个月高位至53.1,惟增幅较往年略平缓,表明制造业经济总体保持增长态势.[ID:nSB1466044]

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,高于50为扩张,低于50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)