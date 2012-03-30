〔中港个股〕中行称今年贷款目标增速约为12%,有信心进一步改善净息差(更新版)

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* 中行今年贷款目标增速为12%左右,

* 有信心进一步改善净息差

* 去年不良贷款余额和不良贷款率双升

* 预计2012年该行利润增长12%--分析师

路透北京3月30日电---按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称,该行今年贷款目标增速为12%左右,并有信心进一步改善净息差.

中行行长李礼辉在业绩发布会上表示,今年信贷成本会略有上升,非利息收入的增速会低于2011年.而每年从创造的利润中留存一些是内生补充资本的重要途径,未来派息率保持在30-35%是比较合理的水平.

"(中行对)进一步改善净息差是有信心的,...2012年将优化资产负债结构,人民币资产中活期存款等所占比重结构将进一步优化."他称.

中行此前公布的年报显示,该行2011年全年净利为1,241.8亿元人民币,按年增长19%,与市场预期基本相符.净息差为2.12%.[ID:nSB1461448]该行并拟每10股派1.55元,派息率约为35%.

安信证券发布的报告称,相对于其他大行,中行的息差水平是偏低的,短期内在海外市场环境的影响下,海外的息差水平仍难恢复.

"由于外汇业务占比比较高,2012年存款的波动可能也会比较大,预计2012年中国银行利润增长12%."报告称.

在其他主要国有商业银行中,去年建行净息差由2010年的2.49%稳步上升至2.70%;交行净息差为2.59%,%,比上年提高13个基点;而工行去年末净息差为2.61%.

**有信心控制信贷成本和质量**

中行年报显示,去年末中行的核心资本充足率为10.07%,资本充足率为12.97%.不良贷款率为1.0%.

安信证券报告指出,中行去年不良贷款余额和不良贷款率双升.该行去年年末不良率比三季度末增加1bp;不良余额增加13.9亿元,逾期率较中期保持稳定,逾期贷款余额则有所下降.

"今年宏观经济下,市场风险和信用风险会有所增加,但中行有信心控制信贷成本和质量."李礼辉说.

他并表示,截至去年底,中行地方融资平台不良贷款为14亿元,不良率0.35%;房地产开发不良贷款余额16.6亿元,不良率为0.78%.

行业分析师预计,今年中国银行业不良贷款恐进入上行周期,故今年更应关注银行资产质量和拨备水平,其重要性将超过净息差和利润增速.

中行并称,截至2011年末该行地方融资平台余额3,949亿元人民币,占总贷款6.23%;其中82.6%现金流全覆盖,12.2%现金流基本覆盖;其中2年以内到期的占比22.4%,3-4年的占比18%,5年(含)以上占比59.6%.

分析师表示,2012年平台贷款将进入实际化解风险阶段.虽然从11年平台贷到期情况看,上市银行基本完成了到期贷款的顺利回收,但依然有平台贷存在还款期限和项目现金流不匹配的情况.平台贷出现个案在所难免,平台问题最终还是取决于经济发展状况.

中行A股周五收涨2.05%,报2.98元人民币,过去一个月则累计下跌4.89%;同日,H股亦升1.62%,报3.12港元,过去一个月累计跌挫8.88%.(完)