欧洲已公布经济指标--2012/3/30

欧元债市：德国/美国短期公债利差为2000年来最阔，因美联储官员讲话
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.3-@-f +0.6-@-f +0.5-@-f
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-f +0.3-f --
意大利 第四季 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 2月 +0.6 -0.5 +3.4
德国 3月 +0.3-p +0.7-f +2.1-p
法国(HICP) 2月 +0.5-f -0.4-f +2.5-f
意大利(HICP) 3月 +2.5-p +0.2-f +3.8-p
生产者物价指数(PPI):
英国 2月 +0.6 +0.4 +4.1
德国 2月 +0.4 +0.6 +3.2
法国 2月 +0.8 +0.7-r +4.3
意大利 2月 +0.3 +0.8-r +3.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 2月 5.0-@ 5.0-@-r
德国 3月 6.7-@ 6.8-@
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 1月 9.2-@ 8.9-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 侯向明; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦3月1日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在2000年以来最阔，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。
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* 人民币收跌逾百点，大行出手结汇 * 特朗普国会讲话后美元保持强势 * “两会”临近汇价料以稳定为主 * 美联储3月升息几率近七成 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员 称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临 近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。 他们并表示，美指强势打压离岸人民币(CNH=D3)，两地价差一度缩窄至30点左右；随后离岸疑似受到干预 ，两地点差再度走阔。美联储升息预期明显升温，且特朗普经济政策仍未提供更多细节，仍需持续关注。 “明明知道马上要开会了，大行肯定会砸（美元），没必要跟他对着干。”一中资行交易员表示。 亦有中资行交易员表示，两会临近汇市还是稳定为主，如果这个时候汇价创新高或者创新低吸引话题不合 适，把话题还是会让给“改革”方面。 全球汇市方面，美元周三小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话引发对于本