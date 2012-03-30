〔中国金融〕央行将在支付系统中增加人民币跨境支付清算功能--新华

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京3月30日电---新华社周五报导称,中国人民银行目前正在研究进一步完善中国支付清算体系、建设人民币跨境支付系统等相关议题,将在支付系统中增加跨境支付清算功能.
报导援引央行有关部门负责人指出,随着中国跨境人民币业务的快速发展,市场主体希望获得更加便利的人民币跨境支付清算服务.
"为适应形势发展需要,央行将进一步完善中国支付清算体系,提高金融服务的技术水平,为境外接受和使用人民币的市场主体提供相应的清算便利."上述负责人表示.
央行并透露,在与商业银行等市场主体进行深入的技术论证后,近日决定组织有关方面在现代化支付系统的基础上研究开发人民币跨境支付系统.
中国于2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,有365家企业参加首批试点;2010年6月,境内试点地区扩大至20个省市后,试点地区的企业可以以人民币进行进口货物贸易、跨境服务贸易和其他经常项目结算,出口货物贸易人民币结算试点企业也扩大至6万多家.
去年8月,跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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