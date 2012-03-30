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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 18:53 BJT

〔路透专访〕日本央行需要进一步放宽政策--前央行副总裁武藤敏郎

路透东京3月30日电---前日本央行副总裁武藤敏郎表示:

* 日本央行需要进一步放宽政策,因任何形式的经济复苏都将是温和的

* 放宽政策的未来选项包括购买更多日本公债或风险资产(完)

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