〔马来西亚期市〕棕榈油期货第三天下跌,关注美国农业部报告

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡3月30日电---马来西亚棕榈油期货周五连续第三天下跌,在美国大豆播种和库存报告出炉前,交易商愈发谨慎.不过,食用油需求良好限制跌势.
棕榈油期货本周开局强劲,逼近3,500马币(林吉特),因受乾旱损害的南美地区大豆供应吃紧,引发市场需求将转向棕榈油的预期.
不过,本周稍晚棕榈油期货回吐部分涨幅,因在美国农业部季度库存报告和播种预期公布前,市场人士了结获利.
指标6月棕榈油期价FCPOc3下跌0.7%,收在每吨3,433马币.本周棕榈油曾高见3,497马币,为2011年3月10日以来未见水准.
成交量为21,018口,低于25,000口的通常水准.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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