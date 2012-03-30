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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 18:51 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货第三天下跌,关注美国农业部报告

路透新加坡3月30日电---马来西亚棕榈油期货周五连续第三天下跌,在美国大豆播种和库存报告出炉前,交易商愈发谨慎.不过,食用油需求良好限制跌势.

棕榈油期货本周开局强劲,逼近3,500马币(林吉特),因受乾旱损害的南美地区大豆供应吃紧,引发市场需求将转向棕榈油的预期.

不过,本周稍晚棕榈油期货回吐部分涨幅,因在美国农业部季度库存报告和播种预期公布前,市场人士了结获利.

指标6月棕榈油期价FCPOc3下跌0.7%,收在每吨3,433马币.本周棕榈油曾高见3,497马币,为2011年3月10日以来未见水准.

成交量为21,018口,低于25,000口的通常水准.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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