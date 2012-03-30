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货币新闻 | 2012年 3月 30日 星期五 20:42 BJT

〔表格〕加拿大1月GDP较前月成长0.1%,符合预估

路透3月30日电---加拿大统计局周五称,加拿大1月经济较前月成长0.1%,因制造业的持续坚挺被天然气开采业的放缓部分抵消.此前预期为成长0.1%.

1月较前月(%) 12月(修正值) 12月(前值) 1月较上年同期(%)

所有行业 +0.1 +0.5 +0.4 +1.7

商品 +0.1 +0.9 +0.8 +1.9

服务 +0.2 +0.3 +0.3 +1.6

注:所有数据均经季节性调整.(完)

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--编译 王洋;审校 侯向明

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