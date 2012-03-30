〔中港个股〕中国远洋今年有信心减亏,未来两月拟将集装箱运价上调三次(更新版)

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* 中国远洋称今年有信心实现大幅减亏--董事长

* 2012年集装箱业务的当务之急是将运价恢复到合理水平

* 集装箱业务目前已准备在4月和5月进行三次提价.

路透北京3月30日电---继去年逾百亿元人民币的净亏损创下上市七年来的历史低点后,中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)董事长魏家福周五称,今年有信心实现大幅减亏,不过减亏程度仍取决于市场环境.分析师指出,虽然航运市场最坏时期已过去,但其今年整体扭亏为盈概率仍较低.

中国远洋管理层在业绩会上并表示,2012年集装箱业务的当务之急是将运价恢复到合理水平.目前已准备在4月和5月进行三次提价.

"我的团队有信心大幅减亏,但是到什么程度,要看市场."董事长魏家福在业绩会后对记者称,三大经济体的复苏进程将起主要影响.

主受运力过剩、运价低迷且燃油等成本支出持续上升拖累,中国远洋2011年转盈为亏,其近105亿元人民币的净亏损亦远逊于市场预期.其中,中国远洋的两大主力业务集装箱航运和干散货航运分别亏损60亿人民币以上.

不过伴随今年行业逐季回暖,分析师认为业绩最坏时期已经过去.长江证券分析师韩轶超指出,整体来看中国远洋2012年还是以减少亏损为主.具体而言,其今年的散货业务依然压力重重处于减亏期.而集装箱业务减亏概率较大,尚待提价结果检验.

"全年来看,如果船东目前的协作水平可以维持到旺季,今年集运业扭亏是有可能的,但目前来看无法弥补散货市场的亏损."他在报告中称.

而海通证券分析师钮宇鸣亦认为,航运业严重供需矛盾仍将制约公司2012年业绩,最好情况是减亏,难以盈利.

中国远洋年报则称,集装箱航运市场积极恢复运价已成共识,总体运价合理恢复有望实现.2012年的集装箱航运市场好于2011年.此外,预计2012年国际干散货航运市场将呈现前低后高走势,下半年市场表现可能好于上半年.[ID:nSB1464268]

**集装箱定价上调在即**

去年国际集装箱运输需求增速大幅放缓,新船交付却高度集中,恶性竞争拖累运价持续下滑,航运公司陷入集体收入衰退.不过今年以来,全球集运行业在龙头马士基(MAERSKb.CO)带领下联手涨价,中国远洋亦期望通过提升运价以拉动集装箱业绩回暖.

中国远洋副总万敏称,公司已准备在4月1日和15日,及5月1日分别推出定价恢复计划.该公司之前已先后实现欧洲航线、地中海航线及太平洋航线上定价恢复,且执行已基本到位,目前效益正在好转.不过,他亦称这离整个航线完全打平尚有一定的距离.

"假如4月1号之后的定价恢复计划能得到实施,船公司的经营状况将得到进一步改善."万敏表示.

中国远洋集装箱业务板块营业收入2011年同比大幅下降11.8%.中国另一家集装箱海运企业--中海集装箱运输股份有限公司(2866.HK)(601866.SS)去年营业收入亦同比下降18.8%.

中国远洋为全球最大的散装货物船队和全球主要集装箱船舶运营商,是中远集团旗下的主要上市公司.

过去一年以来,中国远洋H股累计跌44%,远超香港恒生指数.HSI同期10.63%的跌幅.

业绩见底判断下,中国远洋周五A股涨1.23%,报4.95元人民币;H股上涨8.39%,报4.910港元.(完)