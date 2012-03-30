(重发)〔中股业绩〕宝钢2011年获利下滑43%,因原材料成本飙升

路透上海3月30日电---中国最大的上市钢铁公司--宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周五公布,2011年获利下滑43%,因原材料成本飙升挤压利润率.

宝钢在其提交给上海证券交易所的文件中称,2011年全年公司净利为73.6亿元人民币(11.7亿美元),2010年则为128.9亿元.