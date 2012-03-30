〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差本周收位较一个月前下跌逾15%

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡3月30日电---亚洲石脑油裂解价差本周收在每吨148.25美元,较一个月前水准下跌逾15%,因供给不再吃紧,尽管中东地区持续的炼厂维修将给市场带来部分支撑.
据说日本Idemitsu寻求购买5月上半月抵达的现货船货,但价格细节未知.
不过日本总体石脑油需求应下降,因之前Showa Denko在3月15日关闭了一个年产能69.5万吨的裂解装置.直到5月份或许才会重启.
此时,印度4月出口料触及四个月高位约90万吨,但沙特阿拉伯和阿布扎比炼厂维修或将阻止石脑油价格的大幅下滑.
汽油裂解价差处在两个月高位的每桶11.90美元,受欧洲市场支撑,由于欧洲市场部分炼厂关闭.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1070.00 -12.00 -1.11 1082.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 116.64 -1.33 -1.13 117.97
97号现货汽油GL97-SIN 139.48 -0.72 -0.51 140.20
95号现货汽油GL95-SIN 136.43 -0.67 -0.49 137.10
92号现货汽油GL92-SIN 134.80 -0.80 -0.59 135.60 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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