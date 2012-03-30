〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差本周收位较一个月前下跌逾15%

路透新加坡3月30日电---亚洲石脑油裂解价差本周收在每吨148.25美元,较一个月前水准下跌逾15%,因供给不再吃紧,尽管中东地区持续的炼厂维修将给市场带来部分支撑.

据说日本Idemitsu寻求购买5月上半月抵达的现货船货,但价格细节未知.

不过日本总体石脑油需求应下降,因之前Showa Denko在3月15日关闭了一个年产能69.5万吨的裂解装置.直到5月份或许才会重启.

此时,印度4月出口料触及四个月高位约90万吨,但沙特阿拉伯和阿布扎比炼厂维修或将阻止石脑油价格的大幅下滑.

汽油裂解价差处在两个月高位的每桶11.90美元,受欧洲市场支撑,由于欧洲市场部分炼厂关闭.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1070.00 -12.00 -1.11 1082.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 116.64 -1.33 -1.13 117.97

97号现货汽油GL97-SIN 139.48 -0.72 -0.51 140.20

95号现货汽油GL95-SIN 136.43 -0.67 -0.49 137.10

92号现货汽油GL92-SIN 134.80 -0.80 -0.59 135.60 (完)