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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 21:14 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油价格下跌至三周低点

路透新加坡3月30日电---亚洲燃料油价格周五跌至三周低点,追随指标原油价格的跌势.而燃料油价差和现货升水大体持稳.

实货交易窗口仅有一笔380-cst燃料油成交,价格为每吨较新加坡现货报价升水约2.00美元.

互换市场的交投也温和,大多数交易集中在4月/5月跨月价差.近月跨月价差成交超过100,000吨,成交价区间介于3.50-3.65美元.

路透数据显示,本周大部分时间里即期跨月价差都在上下浮动0.25美元的保守区间内.

下月从西方的进口大幅减少,一定程度上帮助支撑市场.

4月到岸的西方套利船货迄今仅徘徊在250万吨下方.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 741.85 -8.50 -1.13 750.35

现货380CST燃料油 FO380-SIN 728.65 -8.30 -1.13 736.95

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 -8.00 -1.08 741.00

380CST船用燃料油升水 4.35 0.30 7.41 4.05

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 0.00 0.00 4.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.75 0.15 5.77 2.60 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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