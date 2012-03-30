〔国际油市〕亚洲燃料油价格下跌至三周低点

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡3月30日电---亚洲燃料油价格周五跌至三周低点,追随指标原油价格的跌势.而燃料油价差和现货升水大体持稳.
实货交易窗口仅有一笔380-cst燃料油成交,价格为每吨较新加坡现货报价升水约2.00美元.
互换市场的交投也温和,大多数交易集中在4月/5月跨月价差.近月跨月价差成交超过100,000吨,成交价区间介于3.50-3.65美元.
路透数据显示,本周大部分时间里即期跨月价差都在上下浮动0.25美元的保守区间内.
下月从西方的进口大幅减少,一定程度上帮助支撑市场.
4月到岸的西方套利船货迄今仅徘徊在250万吨下方.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 741.85 -8.50 -1.13 750.35
现货380CST燃料油 FO380-SIN 728.65 -8.30 -1.13 736.95
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 733.00 -8.00 -1.08 741.00
380CST船用燃料油升水 4.35 0.30 7.41 4.05
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.00 0.00 0.00 4.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.75 0.15 5.77 2.60 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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