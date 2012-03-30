〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差接近三周高位

路透新加坡3月30日电---亚洲柴油裂解价差周五接近三周高位,因西方炼厂的产量损失和维护影响了供应,使得柴油运往欧洲的套利之门被打开.

北亚炼厂也将进行维护.

裂解价差上涨0.20美元,至每桶15.65美元,为3月12日以来最高,卖家关注运往西方的船货.

"柴油运往欧洲的套利窗口似乎被打开,柴油市场可能会恢复强劲势头,"驻新加坡的一名交易商称.

"不过,运输航煤的机会有限,航煤运往美国西海岸的机率不高."

交易商希望,即将在伦敦召开的奥运会将扶助刺激航煤需求.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 135.60 -1.25 -0.91 136.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.26 -1.36 -1.00 136.62

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.51 -1.33 -0.96 137.84

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.38 -1.33 -0.96 138.71

4月柴油互换 GOSGSWMc1 135.38 -1.32 -0.97 136.70

5月柴油互换 GOSGSWMc2 135.28 -1.36 -1.00 136.64 (完)