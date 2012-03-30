〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差接近三周高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡3月30日电---亚洲柴油裂解价差周五接近三周高位,因西方炼厂的产量损失和维护影响了供应,使得柴油运往欧洲的套利之门被打开.
北亚炼厂也将进行维护.
裂解价差上涨0.20美元,至每桶15.65美元,为3月12日以来最高,卖家关注运往西方的船货.
"柴油运往欧洲的套利窗口似乎被打开,柴油市场可能会恢复强劲势头,"驻新加坡的一名交易商称.
"不过,运输航煤的机会有限,航煤运往美国西海岸的机率不高."
交易商希望,即将在伦敦召开的奥运会将扶助刺激航煤需求.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 135.60 -1.25 -0.91 136.85
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.26 -1.36 -1.00 136.62
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.51 -1.33 -0.96 137.84
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.38 -1.33 -0.96 138.71
4月柴油互换 GOSGSWMc1 135.38 -1.32 -0.97 136.70
5月柴油互换 GOSGSWMc2 135.28 -1.36 -1.00 136.64 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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