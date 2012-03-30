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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 22:05 BJT

〔美国热股〕苹果已同意与富士康共同努力改善中国工厂的待遇

路透3月30日电---苹果(AAPL.O)周四称,已同意与其代工厂商富士康共同努力,改善富士康中国工厂的工资待遇和工作环境.这对于西方企业在中国经营方式具有里程碑意义.[ID:nSB1464298]

在周五早盘交易中,苹果股价跌0.5%,报606.82美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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