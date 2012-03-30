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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 22:21 BJT

〔美国热股〕酷6传媒与星空华文传媒签署合作协议,前者股价大涨

路透3月30日电---中国在线视频门户网站酷6传媒KUTV.O表示,已经与星空华文传媒公司(Star China)签署合作协议,在酷6传媒的平台上推出Channel V的在线频道.

在周五早盘交易中,酷6传媒大涨9.10%,至2.26美元.稍早暴涨18%,至2.45美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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