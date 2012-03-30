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市场报道 | 2012年 3月 30日 星期五 23:01 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至四个半月高位,美元因季末资金流动而承压

* 英镑/美元升至去年11月中以来最高位1.6037美元

* 英镑贸易加权指数升至13个月高点

* 月底及季末资金流动打压美元

路透伦敦3月30日电---英镑兑美元周五升至逾四个月最高位,美元因月底及季末资金流动而承压,另外预计美国货币政策将维持极度宽松,也打压了美元.

英央行数据显示,英镑兑美元上涨带动英镑贸易加权指数=GBP升至13个月高位81.90.

技术分析师称,英镑兑美元自2008年8月以来首次升逾200周移动均线切入位可能是利多信号,不过本周需要收在1.6014美元上方,才能证实利多走势.

英镑/美元GBP=D4涨至1.6037美元,为去年11月14日以来最高,尾盘时报1.6000美元,当日涨0.3%.交易商报告称,大型障碍选择权位于1.6050美元,止损位处于该水准上方.本季度英镑势将取得2010年底以来表现最佳的一季.

英镑获得更多支撑来自预计法国Gaz de France将以60亿英镑收购英国International Power IPR.L余下股权,这可能导致上述法国企业买入大量英镑.

英镑亦因月底资金流动而获得扶助,分析师称资金流动料普遍不利于美元.在芝加哥采购经理人指数(PMI)低于预期后,美元亦下跌.

但英镑升势落后于欧元,欧元/英镑EURGBP=D4略微升高至0.8347英镑,处于本月0.8283/0.8424英镑区间的中段.

迄今英镑已摆脱对英国经济的忧虑,预计2012年全年及之后一段时间英国经济将维持疲弱,这可能将迫使英央行增加资产买入规模.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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