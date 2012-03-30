〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至四个半月高位,美元因季末资金流动而承压

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 英镑/美元升至去年11月中以来最高位1.6037美元
* 英镑贸易加权指数升至13个月高点
* 月底及季末资金流动打压美元
路透伦敦3月30日电---英镑兑美元周五升至逾四个月最高位,美元因月底及季末资金流动而承压,另外预计美国货币政策将维持极度宽松,也打压了美元.
英央行数据显示,英镑兑美元上涨带动英镑贸易加权指数=GBP升至13个月高位81.90.
技术分析师称,英镑兑美元自2008年8月以来首次升逾200周移动均线切入位可能是利多信号,不过本周需要收在1.6014美元上方,才能证实利多走势.
英镑/美元GBP=D4涨至1.6037美元,为去年11月14日以来最高,尾盘时报1.6000美元,当日涨0.3%.交易商报告称,大型障碍选择权位于1.6050美元,止损位处于该水准上方.本季度英镑势将取得2010年底以来表现最佳的一季.
英镑获得更多支撑来自预计法国Gaz de France将以60亿英镑收购英国International Power IPR.L余下股权,这可能导致上述法国企业买入大量英镑.
英镑亦因月底资金流动而获得扶助,分析师称资金流动料普遍不利于美元.在芝加哥采购经理人指数(PMI)低于预期后,美元亦下跌.
但英镑升势落后于欧元,欧元/英镑EURGBP=D4略微升高至0.8347英镑,处于本月0.8283/0.8424英镑区间的中段.
迄今英镑已摆脱对英国经济的忧虑,预计2012年全年及之后一段时间英国经济将维持疲弱,这可能将迫使英央行增加资产买入规模.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。