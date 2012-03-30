〔英国债市〕英债本周收高,但对英国经济的忧虑挥之不去

路透伦敦3月30日电---英国公债期货周五微升,此前公布的一系列英国经济数据不振,引发英国央行将推出更多刺激政策的传言.市场焦点转向重要的企业调查及英国央行下周的政策决议.
市场研究机构GfK NOP周五表示,英国3月消费者信心指数意外跌至三个月低位[ID:nSB1463350],进一步支撑英债.月末及季末买盘同样利好英债.
周四公布的官方数据显示,2月英国抵押贷款批准件数跌至八个月来低点,且经济合作暨发展组织(OECD)也表示,英国经济再次陷入衰退.
莱斯银行集团(LLOY.L)策略师Vatsala Datta表示,但英债涨势周五受限,因市场对西班牙预算提案持相对温和的态度.
西班牙周五宣布深度撙节计划,以努力令欧盟各国和债务市场相信该国能够控制债务赤字.[ID:nSB1464752]
6月英国公债期货FLGM2收高9个跳动点至114.51,可比德债FGBLM2则走高18个跳动点.在欧元区公布通胀数据略高于预期后,英债表现一度超越德债.
Datta表示,下周的采购经理人指数(PMI)或给出更多有关英国央行政策走向的线索."鉴于近期数据疲软,进一步放宽政策的可能性再次增加,"她说.
周一将公布3月英国制造业PMI,以及周三将出炉服务业调查数据,料将显示英国经济成长再次放缓,令衰退风险犹存.英国经济在2011年底萎缩.
英国央行下周四将公布4月利率决议,分析师一致认为央行将维持指标利率在0.5%的纪录低位以及目前这轮500亿英镑(800亿美元)资产购买计划规模不变.
英国央行去年10月重启量化宽松政策,2月通过的最新一轮措施实施已经过半.大部分分析师认为,到英国央行5月本轮措施结束时,总购买规模料为3,250亿英镑.
现货公债市场中,10年期英国公债GB10YT=RR收益率(殖利率)几无变动,报2.20%,但低于上周五收盘的2.28%.英国10年期公债与可比德债利差则从39个基点走阔至约41个基点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
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