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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 04:59 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货跃升6.6%,美农业部报告显示国内供应吃紧

路透3月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大涨,旧作合约涨停,因美国农业部报告显示,国内供应比预期吃紧.

新作合约同样走强,但农业部报告称今年玉米播种规模大于预期,令涨幅收窄.

5月玉米合约CK2升40美分或6.6%,报每蒲式耳6.44美元,追平去年10月11日所录涨幅.

CBOT近月玉米合约Cc1本季收低0.4%.合约本周同样收低0.4%,而3月收低1.9%.

美农业部预计2012年美国玉米种植面积为9,590亿英亩(3,880亿公顷),高于分析师预期均值9,472万英亩.农业部另预期3月1日美国季度玉米库存为60.09亿蒲式耳,低于分析师平均预计的61.50亿蒲式耳.

政府周五表示,美国玉米库存较上年同期减少8%,消耗速度高于交易员预期.

农业部周五指出,美国种植者今年玉米产量料为创纪录的142亿蒲式耳,令16年来最为吃紧的供应有所缓解,并令价格回落.

今日CBOT玉米预估成交量为512,567口.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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