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市场报道 | 2012年 3月 31日 星期六 03:40 BJT

〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货窜升,但第一季跌幅仍达19.6%

路透纽约/伦敦3月30日电---阿拉比卡咖啡期货周五窜升4%,此前巴西政府表示,将增加对种植者贷款规模.但市场第一季跌幅仍达19.6%,因此前有关巴西将大丰收的预期以及大规模投机卖盘引发市场大跌.

可可期货微跌,但本季涨幅超5%.洲际交易所(ICE)原糖期货微升,因担心巴西天气持续乾旱会影响收成.原糖合约本季收高6.05%.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCc1收高6美分,或3.4%,报每磅1.8245美元,高于3月22日所及1.7445美元的17个月低点.

ICE次月阿拉比卡咖啡2012年第一季收低19.6%,因最大种植国巴西料将丰收以及大规模技术卖盘.3月20日止投机客净空头规模至少是六年来最大,这群交易商押注市场会进一步下跌.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低15美元至每吨2,026美元.该合约LRCc2本季收高12%.

ICE可可期货收低,5月合约CCK2收低4美元至每吨2,219美元.现货合约CCc12012年第一季收高5.2%.

伦敦5月可可合约LCCK2收低1英镑,收报每吨1,462英镑.现货合约LCCc1本季收高5.9%.

ICE-5月原糖期货SBc1升0.11美分,收于每磅24.71美分,现货合约第一季受高6.05%.

伦敦5月白糖期货LSUK2上涨9.50美元,或1.5%,收于每吨643.60美元.现货合约LSUc1本季攀高6.9%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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