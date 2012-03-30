〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货窜升,但第一季跌幅仍达19.6%

香港个股：华置大股东刘銮雄将约75%公司股份分配予妻儿，因健康状况不稳
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
路透纽约/伦敦3月30日电---阿拉比卡咖啡期货周五窜升4%,此前巴西政府表示,将增加对种植者贷款规模.但市场第一季跌幅仍达19.6%,因此前有关巴西将大丰收的预期以及大规模投机卖盘引发市场大跌.
可可期货微跌,但本季涨幅超5%.洲际交易所(ICE)原糖期货微升,因担心巴西天气持续乾旱会影响收成.原糖合约本季收高6.05%.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCc1收高6美分,或3.4%,报每磅1.8245美元,高于3月22日所及1.7445美元的17个月低点.
ICE次月阿拉比卡咖啡2012年第一季收低19.6%,因最大种植国巴西料将丰收以及大规模技术卖盘.3月20日止投机客净空头规模至少是六年来最大,这群交易商押注市场会进一步下跌.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低15美元至每吨2,026美元.该合约LRCc2本季收高12%.
ICE可可期货收低,5月合约CCK2收低4美元至每吨2,219美元.现货合约CCc12012年第一季收高5.2%.
伦敦5月可可合约LCCK2收低1英镑,收报每吨1,462英镑.现货合约LCCc1本季收高5.9%.
ICE-5月原糖期货SBc1升0.11美分,收于每磅24.71美分,现货合约第一季受高6.05%.
伦敦5月白糖期货LSUK2上涨9.50美元,或1.5%,收于每吨643.60美元.现货合约LSUc1本季攀高6.9%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 于春红
路透香港3月1日 - 香港地产投资公司--华人置业周三宣布，大股东刘銮雄将其所持的华置股份分配予长子刘鸣炜及妻子陈凯韵，二人将分别持有24.97%及50.02%之公司股份。
* 台币收贬1.1角，自21个月高位跌落 * 午后外资汇出明显，出口商也抛汇 * 台币明日主要交易区间料在30.700-30.850 路透台北3月1日 - 台币兑美元周三收贬1.1角，自21个月高位滑落。汇银人士称，长假期间市场 对美联储3月升息机率走高，推升美元，午后外资汇出趋于明显，加剧台币贬幅。 他们表示，外商银午后几乎家家站在买汇一方，出口商则因台币贬幅加剧加入抛汇行列，台币成交爆量。 而未来则要观察台股的走向，若是股市涨势停滞，不排除上周五台币创下21个月高位的30.650，是台 币波段高点。 〞要看股票的走势，外资若没有疯狂倒钱进来，上周美元低点就见到了。〞一位大型商银交易员说。 也有交易员说，尽管已经过了2月底，出口商在午后也有不少的美元抛汇卖压。至于央行近期在汇市的动 作很小，各方认为在美国财政部4月汇率报告出炉之前，央行不会有新的动作。 交易员也认为，虽然美国新总统特朗普(川普)的政策可能导致美元短期走弱，但长期而言，若美国总体经 济强劲，升息指日可待，美元走势将
中国国家主席习近平周二称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。