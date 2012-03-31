〔中股业绩〕宝钢去年净利下滑逾四成,今年计划营收将略减3%(更新版)

(新增更多细节)

* 去年净利73.6亿元,同比下滑逾四成

* 钢铁制造毛利率下降5.49个百分点

* 今年计划实现营业总收入2,160亿元

路透上海3月31日电---受成本上涨及钢材需求减少拖累,中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)去年净利润下滑逾四成.公司计划今年实现营业总收入2,160亿元人民币,较去年略减3%.

该公司管理层表示,去年钢铁行业与高产量对应的是高成本和低效益的运行态势.铁矿石、废钢和焦炭等主要原材料价格明显攀升,其中进口矿石价格全年同比上涨28.2%.加之钢材需求大幅减少等因素,钢铁行业利润率已处于国内工业领域最低水平,步入"微利时代".

不过他们也指出,虽然当前规模庞大的中国钢铁工业继续处于产能过剩严重、结构不合理、同质化竞争和企业微利经营的低速增长状态,但中国内需潜力巨大,工业化、城镇化加快推进,中西部地区发展加快,使得中国钢铁工业在中长期内仍有发展的空间.

刊登在上海证券交易所的年报显示,宝钢去年实现净利润73.6亿元,同比大幅下滑42.79%;营业总收入为2,228.6亿元,同比增10.1%;基本每股收益0.42元,并拟向全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税).

年报并显示,该公司钢铁制造业务板块毛利率比上年下降了5.49个百分点.

宝钢去年销售商品坯材2,580.3万吨,公司并计划2012年产铁2,325万吨、产钢2,525万吨、商品坯材销量2,425万吨.

宝钢此前宣布,拟向控股股东宝钢集团及其两全资子公司出售不锈钢、特钢相关资产及股权.标的资产交易基准价格合计451.9亿元,出售完成后宝钢股份将获得95.8亿元收益.

对此公司表示,资产出售后,宝钢将专注于碳钢领域产品发展,并进一步巩固竞争优势.

宝钢集团目前持有该公司74.97%股权,集团并承诺至今年9月底,将在二级市场上继续增持本公司股份累计不超过已发行总股数的2%.

宝钢股份周五收报4.77元,最近一个月累计下跌9.49%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)