〔中国个股〕地方政府担保恒丰银行垫资,山东海龙短融兑付有望--报载

路透上海3月31日电---针对"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的兑付疑云,中国21世纪经济报 道周六援引其主承销商恒丰银行高层称,正在与山东银监局协商,可能的解决方案是由银行提供一笔过渡资金暂时解决海龙短期融资券的兑付问题,同时潍坊市政府为这笔资金提供担保.

"具体解决方案还在和山东银监局及潍坊市政府协商,没有最终确定,但相信能够圆满解决,"恒丰银行董事会秘书表示.

他并称,如果由恒丰银行来提供这笔过渡资金,确实会给公司带来一定风险,因此还需要和市政府协商一些具体条款来降低这个风险.

山东海龙(000677.SZ)去年4月在银行间债市发行的该4亿元人民币一年期短融,由恒丰银行主承,票面利率5.80%,将于今年4月15日到期.中债登显示其最新估值收益率CN1181180=CDCT高达417.88%.而在停牌逾七个月之后,该公司股票于周五复牌后即一直封死在跌停价位.

恒丰银行董秘还指出,如果债券真的违约,不管是对于海龙、当地政府还是银行来说,带来的负面影响都太大,所以地方政府很重视,公司也一直在积极协商,相信这个问题最终能够圆满解决.

如果最终的解决方案是地方政府动用其可控制的银行资源支持企业兑付,报导还援引中诚信资讯副总裁郇公弟认为,这相当于将风险转移给了地方政府,而政府实际上是拿纳税人的钱去为企业买单.

"这是不公平的,也是不可持续的.如果高收益债券市场发展到几千亿的规模,不可能出现信用风险都由政府来承担.只有允许企业发行高收益债券的同时允许其违约,才能实现良性发展,"他说.

作为海龙4亿元短融的主承销商,恒丰银行在此次事件中也是颇受投资者质疑.原因在于山东海龙曾中途变更了债券募资用途,扩大了其中用于偿还贷款的金额,而偿还对象正是恒丰银行.

中国联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,将其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.这也是"福禧事件"后,中国债市时隔六年再现C级信用债. (完)