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亚洲 | 2012年 3月 31日 星期六 15:30 BJT

〔表格〕中国中信银行去年净利按年升43%,至308亿元人民币

路透上海3月31日电---中国中信银行股份有限公司(0998.HK)(601998.SS)宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.71 0.53

净利 30,819 21,509

净利息收入 65,106 48,135

中信银行为中国股份制商业银行.刊登在港交所的公告显示,该行2011年资本充足率为12.27%,核心资本充足率为9.91%;不良贷款比率为0.60%,拨备覆盖率为272.31%.(完)

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--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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