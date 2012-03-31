〔中国新债〕财政部4月10日起发300亿元凭证式国债,期限三年和五年

路透上海3月31日电---中国财政部周六公告称,将于4月10日起,向社会公开发行总额300亿元人民币的凭证式国债,期限三年及五年.发行期至4月23日.

刊登在财政部网站的公告显示,其中三年期品种210亿元,票面年利率5.58%;五年期90亿元,票面年利率6.15%.

该期国债为财政部今年第一期凭证式国债,从购买之日开始计息,到期一次还本付息,不计复利,逾期兑付不加计利息.

公告并称,从购买之日起,三年期和五年期国债持有时间不满半年不计付利息,满半年不满一年按0.50%计息,满一年不满两年按3.15%计息,满两年不满三年按4.14%计息;五年期国债持有时间满三年不满四年按5.58%计息,满四年不满五年按5.85%计息.

财政部并表示,本期国债公告公布日至发行结束日,如遇银行储蓄存款利率调整,尚未发行的国债票面利率,在利率调整日按三年期和五年期银行储蓄存款利率调整的相同百分点作同向调整,提前兑取分档利率另行通知.(完)

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