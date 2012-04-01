(重发)《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.00 -0.75 -1.14 5386494
搜狐 (SOHU.O) 55.17 +0.72 +1.32 1113022
网易 (NTES.O) 58.10 -0.24 -0.41 600298
百度 (BIDU.O) 145.77 -0.64 -0.44 5208273
亚信科技 ASIA.O 12.60 -0.01 -0.08 424149
侨兴环球电话 XING.O 0.68 +0.00 +0.00 95652
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.28 +0.20 +1.33 1737602
联电 (UMC.N) 2.45 -0.07 -2.78 2037467
日月光 (ASX.N) 5.13 +0.11 +2.19 419771
矽品精密 (SPIL.O) 6.04 +0.06 +0.92 1183855
和信超媒体 (GIGM.O) 1.33 +0.02 +1.53 88843
友达 (AUO.N) 4.56 -0.08 -1.72 301884
中华电信 (CHT.N) 30.76 +0.35 +1.15 105380
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.98 -0.36 -0.76 1016821
香港
中国移动 (CHL.N) 55.08 +1.20 +2.23 256851
中国联通 (CHU.N) 16.80 +0.09 +0.54 493872
中国电信 (CHA.N) 54.90 +0.10 +0.18 31782
中芯国际 (SMI.N) 2.40 +0.02 +0.84 13461
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.63 +0.12 +3.42 178
(完)
--整理 白云
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