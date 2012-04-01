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亚洲 | 2012年 4月 1日 星期日 09:33 BJT

(重发)《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月30日

(重发删除冗字)

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 65.00 -0.75 -1.14 5386494

搜狐 (SOHU.O) 55.17 +0.72 +1.32 1113022

网易 (NTES.O) 58.10 -0.24 -0.41 600298

百度 (BIDU.O) 145.77 -0.64 -0.44 5208273

亚信科技 ASIA.O 12.60 -0.01 -0.08 424149

侨兴环球电话 XING.O 0.68 +0.00 +0.00 95652

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.28 +0.20 +1.33 1737602

联电 (UMC.N) 2.45 -0.07 -2.78 2037467

日月光 (ASX.N) 5.13 +0.11 +2.19 419771

矽品精密 (SPIL.O) 6.04 +0.06 +0.92 1183855

和信超媒体 (GIGM.O) 1.33 +0.02 +1.53 88843

友达 (AUO.N) 4.56 -0.08 -1.72 301884

中华电信 (CHT.N) 30.76 +0.35 +1.15 105380

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.98 -0.36 -0.76 1016821

香港

中国移动 (CHL.N) 55.08 +1.20 +2.23 256851

中国联通 (CHU.N) 16.80 +0.09 +0.54 493872

中国电信 (CHA.N) 54.90 +0.10 +0.18 31782

中芯国际 (SMI.N) 2.40 +0.02 +0.84 13461

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.63 +0.12 +3.42 178

(完)

--整理 白云

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