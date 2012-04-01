〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆上涨,因西班牙将削减逾270亿欧元预算(更新版)

(更新以附上文末收盘表格)

* 西班牙预算案将节省约270亿欧元

* 欧元上涨,但仍易受欧债危机忧虑影响

* 欧元/美元第一季创下一年来最大涨幅

路透纽约3月30日电---欧元兑美元和日圆周五上涨,此前西班牙削减预算,令市场预期该国可能将坚守撙节路线,不过美国经济数据好坏不一,抑制了欧元升势.

西班牙提出的预算案,旨在通过削减支出和增加财政收入使2012年节约逾270亿欧元.另外欧元区财长同意提高防火墙规模,以遏制欧债危机.

上述举措已大致被市场所预料到,但欧元仍上涨.

美国经济数据传递了不同的信号,对使主要货币脱离近期区间作用不大.美国中西部企业活动放缓,同时消费者支出增幅高于收入增长.

"许多经济数据互相矛盾,许多消息也是互相矛盾,"Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称,"目前没有推动货币脱离一个月来区间的诱因."

欧元/美元EUR=涨0.3%,至1.3335美元,欧元/日圆EURJPY=升0.7%,至110.35日圆.

美元/日圆JPY=在平盘上下波动,尾盘涨0.4%,至82.73日圆,日高为82.86日圆,当日低见81.82日圆.

欧元/美元势将创下一年来表现最佳的一季,第一季累计涨2.9%,因欧洲央行第二次注入长期贷款以帮助缓解欧债危机,欧元因而受益.

欧元/日圆和美元/日圆第一季势将创下强劲表现.自日本央行2月增加资产购买规模以来,日圆走势挣扎.这一举措以及日本央行有可能采取更多宽松措施的可能性,使日圆一直处于颓势.

美元/日圆第一季将录得7.6%的涨幅,为2011年第一季以来首次季度上涨,而且是2009年第一季以来最大季度升幅.

欧元/日圆表现甚至更强,第一季累计涨约10.9%,为2000年第四季以来最大季度增幅.

**欧元依然脆弱**

分析师警告称,进入第二季后风险仍存.

路透数据显示,欧元兑瑞郎周五触及9月中以来低点,投资者测试瑞士央行守护欧元下限1.2000瑞郎的决心.

据路透数据,欧元兑瑞郎EURCHF=R低见1.2026瑞郎,为9月14日以来低点.欧元兑瑞郎最新报1.2035瑞郎,跌0.2%.

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示,欧元区内部还有很多引发主权债危机的内在因素,例如区域经济体之间的经济增速仍旧不一致.

"很难真的看多欧元,尽管有相对利好的消息,"他说.

很多分析师预期下季欧元将重启跌势,因担心负债累累的二线国家,且预期西班牙或意大利等大型经济体或需要援助.

"关键的问题是,这些国家在全球市场中的竞争力,"瑞典北欧斯安银行(SEB)汇率策略师Anders Soderberg说."每宣布一套撙节措施,经济就往下跌一点."

第二季的美国数据仍然很关键,包括下周五公布的非农就业数据.

加拿大皇家银行资本市场资深汇率策略师Stewart Hall表示,近来市场对美国经济的乐观情绪可能在未来几周招致失望.

"我们甚至不需要美国数据下跌,只要不改善即可,"他说.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3343 1.3301 +0.32 +3.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.79 82.40 +0.47 +7.60 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 110.46 109.62 +0.77 +10.95 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9020 0.9060 -0.44 -3.80 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6010 1.5952 +0.36 +3.06 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9978 0.9967 +0.11 -2.11 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0341 1.0367 -0.25 +1.13 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2039 1.2056 -0.14 -0.86 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8326 0.8335 -0.11 -0.04 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8182 0.8171 +0.13 +5.11 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6910 5.7440 -0.92 -4.78 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5915 7.6399 -0.63 -1.89 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6007 6.6575 -0.85 -4.17 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8207 8.8643 -0.49 -1.04 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/梁睿雪;审校 李军

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