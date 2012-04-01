〔货币市场〕回购利率下跌,银行在季度末暂停操作

路透纽约3月30日电---为第一季末和日本财年末的准备工作主导周五的全球货币市场,美国公债市场交投淡静,以及市场对欧洲形势新进展反应平淡,令附买回协议利率和银行间拆借利率基本持稳.

隔夜回购市场的一般抵押品回购利率为两位数.但IFR分析师Roseanne Briggen表示,最新发行的美国公债交易"特殊",意味着它们的抵押回购利率比一般抵押品回购利率低.

"季度末因素导致证券借贷市场缺乏可用的证券,因市场参与方不愿意在季度末出借证券,"她表示.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=周五持稳,定盘价再度报0.46815%,为去年11月以来最低位,此前曾连续六天下滑.

体现市场恐慌程度的指标--Libor/隔夜利率交换(OIS)利差几近持平于周四水平,报33个基点,尽管市场新浮现对西班牙和荷兰可能无法实现财政目标的担忧.欧元区财长周五宣布将区内金融防火墙规模提高至7,000亿欧元.(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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