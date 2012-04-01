〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数扬升,因海岬型船舶运费上涨

路透3月30日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨,因大型海岬型船舶运费在铁矿石船运活动增加带动下连续第四日攀升.

该指数攀升4点或0.43%,至934点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨26点,或1.88%,至1,412点,为3月20日以来最高位,因市场预期中国的铁矿石需求将增加.

"我们认为海岬型船舶运费已经触底,预计将逐步反弹,"RS Platou的市场分析师Frode Morkedal说.

海岬型船舶的日均获利上涨248美元,至5,188美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

Morkedal预计,鉴于中国铁矿石存货已经触顶,在钢铁需求增加的推动下开始出现下降趋势,海岬型船舶运费将逐步反弹.

他还补充表示,虽然运费将反弹,但需要涨到远为更高的水平,才能避免业内出现租船违约和破产潮.

海岬型船舶日均获利今年迄今已经下跌超过81%.

波罗的海巴拿马船运价指数.BPNI上升0.67%至1,051点,日均获利升至8,398美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)