〔中国数据〕3月官方制造业PMI升至11个月新高,经济增长显现回升态势

* 3月中国官方制造业PMI升至53.1

* 创11个月最高位,增幅较往年略为平缓

* 大型企业PMI明显回升

* 经济增长呈现回升之势

路透北京4月1日电---受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业采购经理指数PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.但分析师表示,当前实际经济状况与该数据有一定差距.

国家统计局周日公布,中国宏观经济先行指标--3月(PMI)CNPMIB=ECI升至53.1,比上月提升2.1个百分点,并高于路透预估中值50.8,继续位于临界点以上.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.

统计局新闻稿称,这表明制造业经济总体保持增长态势,从3月份中国制造业总体情况看,市场需求明显回升,生产增速加快,企业采购活动趋于活跃,尤其是与装备制造业相关的行业表现尤为突出.

"3月份PMI指数继续回升,而且幅度加大,各项分类指数普遍回升.从指数本身的意义看,预示经济增长显现回升态势.而从市场需求和经济增长实际看,与此有一定差距."中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析认为.

他并表示,1-2月份出口、投资、消费增速都有不同程度降低,工业增长率也下降1个多百分点;PPI同比涨幅0.04%.经济增速和物价涨幅呈现双降态势.这些表明,未来经济增长仍将呈现回落态势.

此前公布的汇丰3月中国制造业PMI终值重现回落,创下三年来第二大降幅,终止此前连续三个月升势,降至48.3,但略优于初值48.1.[ID:nSB1464828]

"对PMI指数与实际经济走势之间的差距,还需进一步观察分析.对我国经济转型导致多类因素变化,以及这些变化对PMI指数与经济走势之间关系的影响,应该高度关注."张立群称.

**大型企业PMI明显回升**

统计局认为,3月大型企业PMI为54.3%,比上月提高3.4个百分点,是制造业PMI明显回升的主要因素;而小型企业PMI为50.9%,比上月大幅回落4.3个百分点,表明小型企业对外部环境变化较为敏感,生产经营状态不够稳定.

当月构成制造业PMI的5个分类指数中,除供应商配送时间指数外,其他指数均有不同程度提高.

当月,生产指数为55.2%,比上月提高1.4个百分点,为2011年5月以来的最高点.调查结果显示,有46.2%的企业认为生产量环比增长,比上月提高11.4个百分点.

新订单指数为55.1%,比上月大幅回升4.1个百分点,连续3个月位于临界点以上,示制造业市场需求明显回升.

从行业情况看,通用设备制造业、汽车制造业、电气机械器材及其他制造业、烟草制品业、非金属矿物制品业、医药制造业等行业新订单数量环比大幅增长.

调查数据显示,本月出口增长的动力主要来自于铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械及器材制造及其他制造业、汽车制造业、金属制品业等行业的拉升.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

____2012年_ _____________________________2011年__________________________

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

PMI(%) 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 (完)

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