〔新闻稿〕中国3月官方制造业PMI续升至53.1,连续4个月上涨--国家统计局

(以下是中国国家统计局与中国物流与采购联合会共同发布的"2012年3月中国制造业采购经理指数继续回升至53.1%"的新闻稿全文)

2012年3月中国制造业采购经理指数回升至53.1%

2012年3月，中国制造业采购经理指数（PMI）为53.1%，比上月提升2.1个百分点，继续位于临界点以上。从3月份中国制造业总体情况看，市场需求明显回升，生产增速加快，企业采购活动趋于活跃，尤其是与装备制造业相关的行业表现尤为突出，表明制造业经济总体保持增长态势。

分企业规模看，大型企业PMI为54.3%，比上月提高3.4个百分点，是制造业PMI明显回升的主要因素；中型企业PMI为50.4%，比上月提高0.9个百分点；小型企业PMI为50.9%，比上月大幅回落4.3个百分点，表明小型企业对外部环境变化较为敏感，生产经营状态不够稳定。

2012年3月，构成制造业PMI的5个分类指数中，除供应商配送时间指数外，其他指数均有不同程度提高。

生产指数为55.2%，比上月提高1.4个百分点，为2011年5月以来的最高点。3月是制造业的传统生产旺季，企业生产活动较为活跃，生产量继续保持增长，且增速有所加快。调查结果显示，本月有46.2%的企业认为生产量环比增长，比上月提高11.4个百分点。从行业情况看，烟草制品业、汽车制造业、电气机械及器材及其他制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业、医药制造业等行业生产量显着提升；石油加工及炼焦业、木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业生产指数均连续2个月位于临界点以下，企业生产量连续下滑。

新订单指数为55.1%，比上月大幅回升4.1个百分点，连续3个月位于临界点以上，显示制造业市场需求明显回升。从行业情况看，通用设备制造业、汽车制造业、电气机械器材及其他制造业、烟草制品业、非金属矿物制品业、医药制造业等行业新订单数量环比大幅增长；木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、纺织业、化学纤维制造和橡胶塑料制品业等行业市场需求呈回落走势。另外调查显示，反映制造业外贸情况的出口订单指数为51.9%，比上月回升0.8个百分点，连续2个月保持在临界点以上，表明制造业产品出口量环比继续回升。调查数据显示，本月出口增长的动力主要来自于铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业、电气机械及器材制造及其他制造业、汽车制造业、金属制品业等行业的拉升。进口指数为51.5%，高于上月0.7个百分点，为一年来的新高，制造业主要原材料进口量连续2个月保持环比增长态势。

主要原材料库存指数为49.5%，高于上月0.7个百分点，连续11个月位于临界点以下，表明制造业主要原材料库存量继续回落，但降幅有所收窄。从行业情况看，造纸印刷业及文教工美体育娱乐用品制造业、纺织服装服饰皮革毛羽绒制品及制鞋业、医药制造业、食品制造及酒饮料和精制茶制造业等行业主要原材料库存量环比增长；石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业、纺织业等行业主要原材料库存指数均位于临界点以下。

从业人员指数为51.0%，比上月提高1.5个百分点，在连续5个月低于临界点之后，本月跃至50%上方，表明在市场需求回升，企业生产逐步扩大的带动下，制造业企业用工量有所增长。从行业情况看，农副食品加工业、通用设备制造业、纺织服装服饰皮革毛羽绒制品及制鞋业、有色金属冶炼及压延加工业、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业等行业从业人员数量呈增长态势；木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、专用设备制造业、纺织业等行业劳动力需求减少。

供应商配送时间指数为48.9%，比上月下降1.4个百分点，低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间与上月相比有所放慢。

另外，主要原材料购进价格指数为55.9%，比上月回升1.9个百分点，该指数已连续4个月呈回升态势，为2011年10月以来的最高点，表明制造业主要原材料购进价格继续上涨，企业采购成本不断加大。从行业情况看，石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、农副食品加工业、有色金属冶炼及压延加工业等行业主要原材料购进价格环比显着上涨，其中石油加工及炼焦业主要原材料购进价格指数已连续2个月居于82%以上高位；化学纤维及橡胶塑料制品业、通用设备制造业主要原材料购进价格指数低于临界点，企业采购成本有所降低。(完)

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