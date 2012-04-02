数据显示意大利雇主没有雇员挣得多

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰3月31日电---根据年度纳税申报，经济危机给意大利雇主带来的影响似乎比雇员大。
意大利财政部本周公布的数据显示，意大利雇员申报的2010年所得平均值为19,810欧元（26,400美元），而雇主申报所得平均值为18,170欧元。
数据显示，49%或2,020万纳税人年收入不超过15,000欧元，1,400万纳税人年收入不超过10,000欧元。
数据还表明，存在严重的低报和逃税现象。“财政部数据再次显示逃税现象严重。”意大利左翼民主党领袖Pier Luigi Bersani说道。
数据与意大利富裕城市和度假村的景象截然相反，凸显税务当局打击逃税的挑战，预计一年逃税总金额为1,200亿欧元。
去年意大利税务当局从逃税者那里追回了约127亿欧元，一直试图监控较低的申报收入和较高的奢侈品消费之间的差异。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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