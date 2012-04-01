《美股一周展望》第一季辉煌过后经济数据将成焦点,股市或会回撤

路透纽约3月30日电---标准普尔500指数在创下14年以来最佳第一季表现后,或出现回撤,投资者将关注一系列经济数据,以更好的判断美国经济状况.

道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX创下1998年以来最佳第一季表现,Nasdaq综合股价指数.IXIC则创1991年以来最佳第一季表现.这主要因国内经济数据改善.

下周将出炉的经济数据包括美国供应管理协会(ISM)制造业和服务业数据,建筑支出,工厂订单,国内汽车销量,以及劳动力市场的几份报告,包括周五重要的非农就业数据.

若数据显示经济走软,标准普尔500指数可能回落.由于该指数较10月低位上涨近30%,很多投资者对此保持谨慎.

"第一季值得注意的是,美国所有重要的经济数据中真的没有令市场失望的,"富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)和富国私人银行在明尼阿波利斯的首席投资官Dean Junkans称.

**3月就业数据和美联储会议记录**

股市下周五将逢复活节假日休市,可能导致交投清淡,波动加剧.假期正赶上3月非农就业报告公布,可能使投资者在数据公布前慎于进行大笔押注.

路透访问的分析师预计,3月美国就业岗位料增长201,000个,2月为增长227,000个.他们预期美国失业率仍为8.3%.

"人们对数据期待更多,不过最终将取决于数据与预期的差距--是好于预期还是逊于预期,"J.P. Morgan Funds的市场分析师Joseph Tanious称.

"那可能将主宰复活节周末过后那个周一的市场走势."

下周除了面临交易日减少,以及大量经济数据出炉外,投资者周二还将迎来美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最近会议的记录,而周三欧洲央行(ECB)将在召开会议后公布利率决议.

"欧洲的基本问题--各国是否有偿付能力尚未解决,"Tanious称."我怀疑你们将继续看到欧洲出现一些状况,将影响美国市场."

ECB料将维持利率不变,也不会宣布其他政策方面的重大决定,而美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布会议记录后,主席贝南克不会举行记者会.

贝南克周一的讲话暗示央行采取支持性货币政策,提振股市涨逾1%,助推股指周线收高,即便中间曾连跌三日.投资者将留心会议记录是否有措辞方面的改变.

**等待财报季**

下周公布财报的企业较少,标准普尔500指数企业只有孟山都(Monsanto)(MON.N)和Constellation Brands(STZ.N)公布财报.投资者将等待美国铝业(ALCOA)(AA.N)4月10日公布业绩,为财报季拉开帷幕.

下周四美国将公布零售商同店销售数据,让市场得以在本周五公布消费者信心和个人收入支出数据后,进一步了解消费者行为.

"制造业,服务业,零售业和就业数据下周都将公布,此外人们下周将开始等待企业公布第一季财报,"Junkans称.

不过即便股市真的回撤,市场也会有所准备,分析师提醒指出,更可能出现的是良性跌势.

"若4月初股市走疲,没人会真的害怕,除非是突然大跌,"ICAP Equities董事总经理Ken Polcari称.

"但我不认为那将会发生...若市场下跌,仍会有很多可用资金."(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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