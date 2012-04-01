〔全球汇市〕3月27日止当周投机客所持美元多仓升至1月以来最高位--CFTC

路透纽约3月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,达到1月以来最高水平.

3月27日止当周美元净多头仓位从之前一周的116.7亿美元增至195.8亿美元.

据Scotia Capital估计,日圆空仓增激增至2007年7月以来最高位.

Scotia Capital的首席外汇策略师Camilla Sutton表示,美元/日圆走势方面,可能有投资者进行投降式抛售(capitulation)的影响."本周初期,美元/日圆上涨,市场认为会涨向84日圆."

本周尾盘期间,美元/日圆涨0.5%至82.780,今年迄今已累计涨7.7%.最近日本央行放宽货币政策后,日圆跌势动能加剧.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月27日当周 3月20日当周

多头仓位 10,905 34,923

空头仓位 78,527 60,744

净仓位 -67,622 -25,821

欧元(125,000欧元为1口)

3月27日当周 3月20日当周

多头仓位 34,033 50,416

空头仓位 123,162 133,370

净仓位 -89,129 -82,954

英镑(62,500英镑为1口)

3月27日当周 3月20日当周

多头仓位 26,609 25,951

空头仓位 37,719 41,803

净仓位 -11,110 -15,852

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月27日当周 3月20日当周

多头仓位 6,293 11,747

空头仓位 21,389 22,938

净仓位 -15,096 -11,191

加元(100,000加元为1口)

3月27日当周 3月20日当周

多头仓位 53,432 62,768

空头仓位 29,695 20,453

净仓位 23,737 42,315

澳元(100,000澳元为1口)

3月27日当周 3月20日当周

多头仓位 91,615 97,025

空头仓位 32,041 51,834

净仓位 59,574 45,191

(完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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