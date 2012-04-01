〔全球汇市〕3月27日止当周投机客所持美元多仓升至1月以来最高位--CFTC

国际油市：埃及需求提振亚洲柴油价差至三个半月高点
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透纽约3月30日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,达到1月以来最高水平.
3月27日止当周美元净多头仓位从之前一周的116.7亿美元增至195.8亿美元.
据Scotia Capital估计,日圆空仓增激增至2007年7月以来最高位.
Scotia Capital的首席外汇策略师Camilla Sutton表示,美元/日圆走势方面,可能有投资者进行投降式抛售(capitulation)的影响."本周初期,美元/日圆上涨,市场认为会涨向84日圆."
本周尾盘期间,美元/日圆涨0.5%至82.780,今年迄今已累计涨7.7%.最近日本央行放宽货币政策后,日圆跌势动能加剧.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月27日当周 3月20日当周
多头仓位 10,905 34,923
空头仓位 78,527 60,744
净仓位 -67,622 -25,821
欧元(125,000欧元为1口)
3月27日当周 3月20日当周
多头仓位 34,033 50,416
空头仓位 123,162 133,370
净仓位 -89,129 -82,954
英镑(62,500英镑为1口)
3月27日当周 3月20日当周
多头仓位 26,609 25,951
空头仓位 37,719 41,803
净仓位 -11,110 -15,852
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月27日当周 3月20日当周
多头仓位 6,293 11,747
空头仓位 21,389 22,938
净仓位 -15,096 -11,191
加元(100,000加元为1口)
3月27日当周 3月20日当周
多头仓位 53,432 62,768
空头仓位 29,695 20,453
净仓位 23,737 42,315
澳元(100,000澳元为1口)
3月27日当周 3月20日当周
多头仓位 91,615 97,025
空头仓位 32,041 51,834
净仓位 59,574 45,191
(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透新加坡2月21日 - 交易员表示，在亚洲炼厂进入维修高峰期之下，亚洲柴油价差周二受到来自埃及的现货需求支撑，而达到三个半月高点。
路透新加坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四个交易日下跌，触及15周低点，因预期产量将较高，而且竞争油品豆油供应充裕加剧市场压力。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。