长安福特马自达将召回逾62,000台车

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月1日电---中国国家质量监督检验检疫总局称，福特汽车(F.N)、长安汽车(000625.SZ)和马自达(7261.T)三方的合资企业长安福特马自达汽车有限公司将从周日起召回超过62,000台汽车，以修复ABS（防抱死刹车系统）的问题，该问题可能引发错误的警示。

质检总局在网站上称，长安福特马自达汽车将召回58,949台蒙迪欧-致胜和3,496台麦柯斯，免费更换问题部件。

2010年9月，马自达曾因类似故障召回16,857台汽车。

周日无法与长安福特马自达汽车高管取得联系以获取评论。（完）