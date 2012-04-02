长安福特马自达将召回逾62,000台车

更新版 1-中国企业：正威集团与中信证券联手竞购英超球会南安普顿--消息
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月1日电---中国国家质量监督检验检疫总局称，福特汽车(F.N)、长安汽车(000625.SZ)和马自达(7261.T)三方的合资企业长安福特马自达汽车有限公司将从周日起召回超过62,000台汽车，以修复ABS（防抱死刹车系统）的问题，该问题可能引发错误的警示。
质检总局在网站上称，长安福特马自达汽车将召回58,949台蒙迪欧-致胜和3,496台麦柯斯，免费更换问题部件。
2010年9月，马自达曾因类似故障召回16,857台汽车。
周日无法与长安福特马自达汽车高管取得联系以获取评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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