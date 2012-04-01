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市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:12 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(684,581口)

250,617 38,190 106,715 267,726 449,466 625,058 594,371 59,523 90,210

较3月20日变动(增加44,570口)

9,287 -3,129 14,680 19,675 34,413 43,642 45,964 928 -1,394

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.6 5.6 15.6 39.1 65.7 91.3 86.8 8.7 13.2

各类交易商数量(总计为557家)

219 101 189 146 190 451 423(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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