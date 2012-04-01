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市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:11 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,562,147口)

387,687 158,235 464,723 613,378 877,327 1465788 1500285 96,359 61,862

较3月20日变动(增加3,863口)

-7,231 -2,091 4,929 6,469 869 4,167 3,707 -304 156

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.8 10.1 29.7 39.3 56.2 93.8 96.0 6.2 4.0

各类交易商数量(总计为335家)

133 79 156 89 98 300 272(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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