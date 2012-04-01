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市场报道 | 2012年 4月 1日 星期日 17:10 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金3月27日持仓报告(表)

路透3月30日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(417,304口)

182,369 34,548 22,659 152,335 337,411 357,363 394,618 59,941 22,686

较3月20日变动(减少13,735口)

7,360 -8,998 -9,060 -14,524 4,414 -16,224 -13,644 2,489 -91

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.7 8.3 5.4 36.5 80.9 85.6 94.6 14.4 5.4

各类交易商数量(总计为294家)

174 55 70 47 48 253 147(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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