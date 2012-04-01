〔CFTC报告〕COMEX期金3月27日持仓报告(表)

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透3月30日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月27日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(417,304口)
182,369 34,548 22,659 152,335 337,411 357,363 394,618 59,941 22,686
较3月20日变动(减少13,735口)
7,360 -8,998 -9,060 -14,524 4,414 -16,224 -13,644 2,489 -91
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
43.7 8.3 5.4 36.5 80.9 85.6 94.6 14.4 5.4
各类交易商数量(总计为294家)
174 55 70 47 48 253 147(完)
--编译 王丽鑫;审校 白云
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透2月21日 - 东南亚股市周二除越南股市外表现温和，因美联储会议记录和本周一系列该机构官员讲话出炉前，市场缺乏交投指引。 本周美国五家地区联储的总裁将发表讲话。另外，美联储理事鲍威尔周三将发表讲话，同日美联储还将公布最近一次的联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录。 美联储主席叶伦上周表示，在3月的政策会议上或许需要加息，不过她也表示特朗普执政下经济政策存在明显的不确定性。 “在特朗普的税改计划细节出炉与美联储下月会议之间，我认为投资者正处于‘观望’状态，”AB Capital Securities股票分析师Victor Felix说道。 “还有英国下月启动退欧进程(和)政治风险...所以我猜这些都令投资者保持谨慎交易，”Felix称。 新加坡股市 下跌0.1%，受日常消费类股和工业类股的拖累。 Golden Agri-Resources Ltd 跳水5.9%，吉宝企业 微幅下跌1.1%。 菲律宾股市